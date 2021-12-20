Экс-главу МИДа времен Януковича Кожару выпустили из СИЗО

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, который занимал этот пост во время президентства беглого главы государства Виктора Януковича, вышел из следственного изолятора (СИЗО).

Как сообщает "РБК-Украина", за Кожару внесли залог в размере 2,7 млн грн. Кто именно внес эту сумму для освобождения экс-регионала, не указывается.

"За Леонида Кожару был внесен определенный судом залог 2,7 млн гривен. Он покинул СИЗО", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля 2020 года в селе Чайки Киевской области в доме экс-министра в правительстве времен беглого президента Виктора Януковича Николая Азарова Леонида Кожары нашли мертвым бывшего главу правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. По информации полиции, правоохранители якобы получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

Впоследствии в интернете появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера.

25 марта полиция задержала Леонида Кожару. Он является главным подозреваемым в убийстве.