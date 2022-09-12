Ексначальника Харківського УСБУ Дудіна затримали за підозрою в держзраді: хотів усунути голову ОВА

Колишнього вже начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна затримали та повідомили про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану (частина 1 статті 111, частина 5 статті 407 Кримінального кодексу). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За даними слідства, 24 лютого він за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України, перешкоджаючи функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не виконуючи функції та завдання, покладених на УСБУ щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України.

Також заявляється, що він "вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення" голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова від виконання обов’язків.

Окрім того, вказано, що як співробітник-військовослужбовець СБУ, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків", з метою ухилення від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану, Дудін самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області.

"Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов’язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності УСБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні міста Харкова у складі сил угруповання військ "Харків", - йдеться у повідомленні.

Розслідування справи здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.

В свою чергу, ДБР повідомило після цього, що суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 29 травня, після візиту до Харкова, президент Володимир Зеленський публічно повідомив у відеозверненні до українців про рішення звільнити Дудіна за бездіяльність у захисті Харкова від початку повномасштабної війни Росії проти України. Відповідний указ, втім, був підписаний лише наступного дня. 19 липня Зеленський призначив новим керівником УСБУ в Харківській області Олександра Куця.