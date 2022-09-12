Экс-начальника Харьковского УСБУ Дудина задержали по подозрению в госизмене: хотел устранить главу ОВА

Бывшего уже начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина задержали, ему сообщили о подозрении в государственной измене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения (часть 1 статьи 111, часть 5 статьи 407 Уголовного кодекса). Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, 24 февраля он по собственной инициативе начал действовать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, препятствуя функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не выполняя функции и задачи, возложенные на УСБУ по защите государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности. Украины.

Также заявляется, что он "совершил многоэтапные действия, направленные на устранение" главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова от исполнения обязанностей.

Кроме того, указано, что в качестве сотрудника-военнослужащего СБУ, находясь в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, Дудин самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области.

"Подозреваемый устранился от выполнения боевых распоряжений командующего и от выполнения задач, связанных с организацией контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности УСБУ в Харьковской области, а также участия этого подразделения в обороне города Харькова в составе сил группировки войск "Харьков", - говорится в сообщении.

Расследование дела осуществляют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований. В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.

В свою очередь, ГБР сообщило после этого, что суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 29 мая, после визита в Харьков, президент Владимир Зеленский публично сообщил в видеообращении к украинцам о решении уволить Дудина за бездействие в защите Харькова с начала полномасштабной войны России против Украины. Соответствующий указ, впрочем, был подписан только на следующий день. 19 июля Зеленский назначил новым руководителем УСБУ в Харьковской области Александра Куця.