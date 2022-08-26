СБУ поймала на госизмене руководителя института подготовки ее юридических кадров

Главное следственное управление Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщило о подозрении в государственной измене предыдущему временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

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Как сообщается в сообщении ведомства, расследование по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса продолжается для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям. В настоящее время подозреваемый задержан, ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь, как сообщает ОГП, по данным следствия, подозреваемый в течение февраля-марта 2022 года склонял военнослужащих не сопротивляться вооруженным силам государства-агрессора и переходить на сторону врага.

Судя по опубликованному офисом фото, речь идет о бывшем заместителе главы управления СБУ в Харьковской области Юрии Рябухе.

Напомним при этом, что в конце мая президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал и уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина за его якобы бездействие в защите Харькова с начала полномасштабной войны России против Украины. 19 июля вместо него был назначен Александр Куць.