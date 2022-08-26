СБУ викрила на держзраді керівника інституту підготовки її юридичних кадрів

Головне слідче управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провідомила про підозру в державній зраді попередньому тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

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Як ідеться у повідомленні відомства, розслідування за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу триває задля встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів. Наразі підозрюваного затримано, йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В свою чергу, як повідомляє ОГП, за даними слідства, підозрюваний впродовж лютого-березня 2022 року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам держави-агресора та перейти на бік ворога.

Судячи з опублікованого офісом фото, йдеться про колишнього заступника голови управління СБУ в Харківській області Юрія Рябуху.

Нагадаємо при цьому, що наприкінці травня президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував та звільнив начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна за його нібито бездіяльність у захисті Харкова від початку повномасштабної війни Росії проти України. 19 липня замість нього було призначено Олександра Куця.