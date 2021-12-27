Евросоюз подал иск против России на 290 млрд евро

Европейский Союз обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в адрес России на 290 млрд евро. ЕС обвинил РФ в дискриминации европейских компаний в связи с ведением последней политики импортозамещения.

Об этом говорится на сайте ВТО.

"Европейский Союз запросил комиссию для изучения мер России, влияющих на доступ ЕС к коммерческим закупкам государственных структур", - сообщили в ВТО.

В ЕС отметили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ставят компании ЕС в невыгодное положение при продаже товаров и услуг российским государственным предприятиям и другим организациям посредством коммерческих закупок. ЕС призвал Россию отменить меры или привести их в соответствие с правилами ВТО.

Сообщается, что члены ВТО рассмотрели запрос о создании комиссий по спорам на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) 29 ноября, однако российская сторона не поддержала эту просьбу.

“Россия заявила, что уверена, что ее меры соответствуют ее обязательствам в ВТО, и что она готова и желает продолжить консультации с Брюсселем по этому вопросу”, — отмечается в сообщении.

Однако решения не последовало. И ЕС 20 декабря направил второй запрос о создании комиссии. В итоге орган ВТО по разрешению споров (DSB) согласился создать комиссию.

"DSB согласился создать комиссию. Австралия, Корея, Колумбия, Бразилия, Швейцария, США, Канада, Китай, Япония, Украина и Индия зарезервировали свои права третьих лиц на участие в разбирательстве", - горится в сообщении.

По данным ВТО, в 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, или примерно 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России.

В ответ замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин российским СМИ заявил, что "Россия своей политикой импортозамещения ничего не нарушила, а ЕС первым ввел санкции против России".

Напомним, Европарламент принял резолюцию, которой призвал ввести жесткие санкции, если Россия решит начать полномасштабное вторжение в Украину. Согласно с документом, РФ отключат от международной системы SWIFT, а газопровод "Северный поток-2" заморозят.