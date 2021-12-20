Инициативу Зеленского об экономическом паспорте могут распространить и на пенсионеров — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает расширение в будущем инициативы об экономическом паспорте украинца на лиц преклонного возраста. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров, поскольку у пенсионеров, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков, и им надо получать безусловный базовый доход", — заявил Арахамия.

В то же время нардеп признал, что инициативу президента Владимира Зеленского "есть за что критиковать", в частности, за то, что она распространяется лишь на детей с 2019 года рождения, а не на всех детей.

"Но недовольные и критики будут всегда. Тут важно, что мы первые сделали этот шаг, и средства за использование украинских недр будут направляться на персональные банковские счета детей, и в будущем они смогут использовать их на обучение, покупку жилья", — добавил глава фракции.

Он также отверг возможность отмены экономических паспортов в дальнейшем, если эта затея будет одобрена парламентом.

"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство — забрать деньги у детей. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю". Невозможно такое будет сделать", – заявил он.

Напомним, что Зеленский внес законопроект №6394 об экономическом паспорте в Раду 6 декабря. С ним же поданы связанные проекты законов №6395 и №6396.

Президентская инициатива предусматривает отчисление с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа в счет накоплений обладателям экономического паспорта.

При этом доля отчислений будет ежегодно повышаться: с ренты на добычу полезных ископаемых — до 70% в 2030 году, а с ренты на добычу нефти и газа — до 95% в 2033 году.

Для аккумуляции этих начислений на индивидуальных счетах рожденных с 2019 года детей предлагается создать Фонд будущих поколений. Указанные выплаты из системы экономического паспорта, согласно предложениям Зеленского, можно будет потратить на учебу, покупку личного жилья после наступления совершеннолетия, а также на лечение тяжелых заболеваний или на устранение критических состояний здоровья до достижения 18 лет.