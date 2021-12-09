Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине

Канада объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 год из-за того, что Китай нарушает права человека. Об этом сообщает канадский канал Global News, ссылаясь на заявление премьер-министр Джастина Трюдо.

"Мы объявляем, что не будем посылать никаких дипломатических представительств на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине этой зимой. Я не думаю, что этот шаг Канады или союзников "станет сюрпризом" для Китая", — сказал Трюдо.

Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила, что Королевская канадская конная полиция в прошлом работала с Олимпийским комитетом Канады, чтобы обезопасить спортсменов во время соревнований за границей. По ее словам, эта работа будет продолжена в Пекине и во время новых Олимпийских игр.

"В этой конкретной ситуации мы хотим, чтобы наши спортсмены имели доступ к услугам защиты", — сказала Джоли.

США также собираются объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Мировое сообщество критикует Китай из-за подавления продемократических протестов в Гонконге, за его политику в отношении Тибета и Тайваня, а также за задержание и жестокое обращение с мусульманскими уйгурами в Синьцзяне.

Государственный департамент США вместе с некоторыми европейскими странами классифицировал действия Китая против уйгуров как "геноцид".

Ранее сообщалось, что Австралия не планирует отправлять своих дипломатов на Олимпиаду в Пекин. 8 декабря страна окончательно присоединилась к дипломатическому бойкоту февральских Олимпийских игр в Пекине.

Также 8 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания фактически уже присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Фото: Depositphotos