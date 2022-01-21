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Конституцию Беларуси перепишут: Лукашенко назначил референдум на 27 февраля
Непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко выбрал дату проведения референдума о внесении изменений в Конституцию Беларуси. Своим указом нелегитимный президент назначил его на 27 февраля 2022 года.
Об этом сообщает издание Белта.
На республиканский референдум вынесут только один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". В бюллетенях для голосования белорусы будут отвечать положительно или отрицательно только на него.
А вот сами изменения подробно описаны в указе Лукашенко. Принятое на референдуме решение вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Какие изменения собираются внести в конституцию Беларуси
Власти предложили внести в основной закон государства норму о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента Беларуси больше двух сроков. Но стоит отметить, что вступает оно в силу только после принятия Конституции, что дает право Александру Лукашенко баллотироваться еще на два срока.
В то же время предлагается запретить привлекать к ответственности бывших президентов за действия, которые они совершили во время своей каденции.
Предлагается расширить основания для отставки президента. В частности, президент может уйти с поста по состоянию здоровья или по решению Всебелорусского народного собрания, сказано в указе.
Ужесточается требование к кандидатам на пост президента: он должен быть старше 40 лет и проживать не меньше 20 лет в Беларуси до выборов. В настоящее время минимальный возраст для баллотирования — 35 лет, а в стране нужно находиться не менее 10 лет.
Кроме того, среди изменений — отмена безъядерного нейтрального статуса страны.
Ранее Лукашенко заявлял, что не исключил досрочных президентских выборов в Беларуси после референдума.