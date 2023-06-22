Міноборони про ситуацію на фронті: ЗСУ продовжують наступати, тривають бої

Сили оборони України продовжують наступ на півдні, є часткові успіхи. Також українські військові ведуть оборонні та наступальні дії на сході країни.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначила вона.

За її словами, на цих напрямках ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції, проте несе великі втрати.

"Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої", - наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що найважчі бої тривають зокрема на Лиманському напрямку.

Крім того, сили оборони протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, там вони мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

"Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини", - зауважила Маляр.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, контрнаступ українських військових відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, попри повільніший, ніж очікувалося, темп українського контрнаступу.