Минобороны о ситуации на фронте: ВСУ продолжают наступать, идут бои

Силы обороны Украины продолжают наступление на юге, есть частичные успехи. Также, украинские военные ведут оборонительные и наступательные действия на востоке страны.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах", - отметила она.

По ее словам, на этих направлениях враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции, однако несет большие потери.

"Наши силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", - подчеркнула замминистра.

Она добавила, что тяжелые бои продолжаются в частности на Лиманском направлении.

Кроме того, силы обороны в течение суток вели наступательные действия в направлении Белогоровка – Диброва, там они имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь следуя указаниям Кремля о полной оккупации Донецкой и Луганской областей", - отметила Маляр.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, контрнаступление украинских военных происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ, вероятно, успешно создают условия для основного удара, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп украинского контрнаступления.