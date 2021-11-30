На конкурс в Бюро экономической безопасности подали заявки рекордное количество кандидатов — глава БЭБ

Результатом проведения первых конкурсов в Бюро экономической безопасности (БЭБ) стало рекордное количество заявленных кандидатов.

Об этом во время брифинга заявил глава БЭБ Вадим Мельник. По его словам, на конкурс на 26 должностей госслужащих было подано 4 тысячи заявлений, то есть на одно место претендовало 153 человека.

Что касается аналитиков и детективов: на 78 должностей пришло около тысячи заявок, то есть конкурс составил 13 человек на 1 место. В БЭБ набрано уже 214 работников, что составляет более 30% от количества центрального аппарата, рассказал Мельник.

По его словам, чтобы выполнить требование законодательства и выдержать сроки запуска органа в рекордно короткие сроки, до 25 ноября 2021 года, конкурсные комиссии работали в режиме 24/7.

"Был еще раз подтвержден ранее объявленный принцип, что процент экс-сотрудников ГФС (Государственная фискальная служба. — Delo.ua) от общего состава центрального аппарата БЭБ в 700 человек не должен превышать 30%. В настоящее время количество бывших работников ГФС по отношению к общей численности центрального аппарата ведомства составляет около 18%", — отметил глава БЭБ.

При этом все штатные сотрудники со специальным званием трудоустроены в БЭБ на условиях испытательного срока сроком 6 месяцев.

Если в течение этого периода будет установлено несоответствие работника критериям Бюро экономической безопасности или он не будет выполнять ключевые показатели эффективности (KPI), такие лица будут уволены в полном соответствии с действующим законодательством, подчеркнул Мельник.

Он добавил, что конкурсы, уже проведенные в Бюро, проходили по общим правилам, установленным для государственной службы Украины.

"Законодательством Украины и Законом "О Бюро экономической безопасности" предусмотрено, что БЭБ имеет право определять условия проведения конкурса, упорядочивать тестовые задания и устанавливать порядок их проведения. И работа в этом направлении уже проделана. В ближайшее время в Бюро будет обновлена процедура проведения конкурсов в сторону углубления их специализации", — резюмировал Мельник.

Напомним, 25 ноября Кабинет министров одобрил предложение Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 3959-1, который реализует отдельные положения деятельности Бюро экономической безопасности.