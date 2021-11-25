Кабмин дал старт работе БЭБ, которому так и не выделили помещения

Кабинет министров согласился с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Об этом говорится в распоряжении правительства №1493 от 24 ноября.

В то же время, как отмечают в самом бюро, несмотря на решение об официальном запуске его работы, этому органу пока так и не выделены специально оборудованные помещения и здания.

"Это может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые утратили функции расследования экономических правонарушений", — подчеркивают в БЭБ.

При этом отмечается, что по состоянию на 25 ноября центральный аппарат БЭБ сформирован более чем на 30% его предельной кадровой численности, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию бюро.

В то же время со стартом работы органа продолжится кадровое доукомплектование центрального аппарата и развитие его территориальных управлений. Информацию о дальнейших вакансиях в центральном аппарате и территориальных управлениях БЭБ, а также условиях конкурсного отбора бюро обещает опубликовать на своем сайте в ближайшее время.

При этом еще месяц назад директор БЭБ Вадим Мельник отмечал, что до сих пор идет решение вопроса о выделении этому новосозданному органу помещения для размещения.

"По бюджету на 2022 год для БЭБ выделено около 600 млн грн. То есть бюджетом не предусмотрены расходы на обустройство! Эти средства пойдут на заработную плату, коммунальные услуги и налоги", — указывал глава ведомства.

Отметим также, что на днях издание "РБК-Украина" опубликовало фото собрания сотрудников БЭБ, прошедшего просто на улице ввиду того, что у этого органа нет своего помещения.

Напомним, что для того, чтобы БЭБ заработало с 25 ноября, было требование о наборе на первом этапе 30% человек от штатной численности центрального аппарата БЭБ, то есть 210 человек из 700. Таким образом, вовремя выполнить это требование бюро удалось. Всего же в бюро планируется нанять 4 тысячи сотрудников в несколько этапов.