Глава БЭБ Мельник о здании ведомства: "Нам негде сажать своих работников"

Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник отмечает, что до сих пор идет решение вопроса о выделении этому новосозданному органу помещения для размещения. Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

"Если мы получим здание, которое необходимо обустраивать, это потребует времени и средств на дополнительное оборудование, то есть мы потеряем и время, и средства. Кстати, по бюджету на 2022 год для БЭБ выделено около 600 млн грн. То есть бюджетом не предусмотрены расходы на обустройство! Эти средства пойдут на заработную плату, коммунальные услуги и налоги", — сказал Мельник.

Он также обратил внимание на тот факт, что в случае получения неподготовленного с точки зрения режимов секретности здания невозможно будет подключить блок аналитиков к базам данных, что в свою очередь парализует запуск работы БЭБ по новому функционалу.

"Я направил письмо, в котором указал, что прошу выделить для центрального аппарата БЭБ помещение по адресу по улице Шолуденко, 31 в городе Киеве. И этот вопрос сейчас в Кабмине рассматривается. Но ситуация с рассмотрением этой проблемы затягивается. Так что пройдет десять дней — и нам негде будет сажать своих первых работников", — подчеркнул директор БЭБ.

Комментируя сроки запуска бюро, он сообщил, что эта процедура должна быть обеспечена совместной работой Верховной Рады и Кабинета министров, и есть еще ряд связанных с этим законодательных актов, ожидающих одобрения парламента, и нормативных документов, не утвержденных правительством.

На этом фоне, по словам Мельника, выдержать предыдущий срок запуска бюро было физически невозможно, однако на сегодня в этом направлении есть серьезные сдвиги — начаты первые конкурсы на замещение вакантных должностей в БЭБ.

Напомним, что всего в бюро планируется нанять 4 тысячи сотрудников в несколько этапов. При этом чтобы данный орган заработал с 25 ноября, на первом этапе необходимо набрать 30% человек от штатной численности центрального аппарата БЭБ, то есть 210 человек из 700.

"Когда мы получим от Кабмина еще одно постановление и регламент, мы объявим конкурсы на аттестованных работников — детективов и аналитиков. Вторым этапом будут конкурсы на должности руководителей территориальных управлений. До конца года мы должны их выбрать, и в первых числах января они должны начать конкурсы по комплектованию территориальных управлений", — отметил руководитель ведомства.

Таким образом будет достигнута параллельность процессов комплектования центрального аппарата и территориальных подразделений БЭБ, что позволит, по прогнозам Мельника, к концу февраля 2022 года выйти на уровень комплектования в 1800 человек.

В отношении ожидаемых от Рады решений глава БЭБ напомнил о законопроекте №3959-1 — ключевом документе, определяющем подследственность БЭБ, усиливающем ответственность за налоговые правонарушения, синхронизирующем нормы Уголовного кодекса, Уголовного процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях с законом о БЭБ, а также определяющем перечень чиновников, в отношении которых бюро сможет проводить расследования.