Бюро экономической безопасности начало набор сотрудников

Новосозданное Бюро экономической безопасности запустило первые конкурсные процедуры по замещению должностей государственной службы категорий "Б" и "В". Как говорится в сообщении бюро, в соответствии с его приказом №9 от 23 октября, по итогам первого конкурса будет набрано около 30 человек.

Комментируя начало кадровых конкурсов, директор БЭБ Вадим Мельник подчеркнул, что "автоматического" перевода работников из других органов в БЭБ не предусмотрено — следовательно, у всех кандидатов будут равные возможности проявить себя во время конкурсного отбора.

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"Подаваться могут все, кто соответствует определенным условиям, — и опытные специалисты, и молодые специалисты. Решающими для конкурсной комиссии станут исключительно ваши высокие знания, поэтому не медлите! Испытать свои шансы должен каждый, кто мечтает работать в бюро", — отметил он, обращаясь к потенциальным сотрудникам.

Как отмечают в ведомстве, для старта работы органа необходимо набрать 30% кадрового состава аппарата БЭБ, или 210 человек, из них около 40-60 составят аналитики и детективы.

Накануне первого конкурса был утвержден состав конкурсной комиссии БЭБ, в которую вошли три представителя совета общественного контроля при бюро и пять представителей центральных органов власти.

Возглавил конкурсную комиссию начальник управления обеспечения деятельности комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Национального агентства по вопросам госслужбы Николай Штендера.

Подача заявок на конкурс осуществляется через Единый портал вакансий государственной службы. Там же размещена и инструкция для кандидатов. Прием документов на первый конкурс продлится до 17:00 2 ноября.

Отмечается, что это лишь первый этап масштабных мероприятий по отбору 4 тысячи специалистов, которые будут работать в БЭБ.

Напомним, что на работу нового бюро, аккумулировавшего полномочия по борьбе с экономической преступностью, предусмотрено около 600 млн грн.