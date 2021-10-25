Политика 1 час назад

Бюро экономической безопасности начало набор сотрудников

Прием документов продлится до 2 ноября, всего на первом конкурсе отберут около 30 человек

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Новосозданное Бюро экономической безопасности запустило первые конкурсные процедуры по замещению должностей государственной службы категорий "Б" и "В". Как говорится в сообщении бюро, в соответствии с его приказом №9 от 23 октября, по итогам первого конкурса будет набрано около 30 человек.

Комментируя начало кадровых конкурсов, директор БЭБ Вадим Мельник подчеркнул, что "автоматического" перевода работников из других органов в БЭБ не предусмотрено — следовательно, у всех кандидатов будут равные возможности проявить себя во время конкурсного отбора.

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"Подаваться могут все, кто соответствует определенным условиям, — и опытные специалисты, и молодые специалисты. Решающими для конкурсной комиссии станут исключительно ваши высокие знания, поэтому не медлите! Испытать свои шансы должен каждый, кто мечтает работать в бюро", — отметил он, обращаясь к потенциальным сотрудникам.

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Как отмечают в ведомстве, для старта работы органа необходимо набрать 30% кадрового состава аппарата БЭБ, или 210 человек, из них около 40-60 составят аналитики и детективы.

Накануне первого конкурса был утвержден состав конкурсной комиссии БЭБ, в которую вошли три представителя совета общественного контроля при бюро и пять представителей центральных органов власти.

Возглавил конкурсную комиссию начальник управления обеспечения деятельности комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Национального агентства по вопросам госслужбы Николай Штендера.

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Подача заявок на конкурс осуществляется через Единый портал вакансий государственной службы. Там же размещена и инструкция для кандидатов. Прием документов на первый конкурс продлится до 17:00 2 ноября.

Отмечается, что это лишь первый этап масштабных мероприятий по отбору 4 тысячи специалистов, которые будут работать в БЭБ.

Напомним, что на работу нового бюро, аккумулировавшего полномочия по борьбе с экономической преступностью, предусмотрено около 600 млн грн.

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