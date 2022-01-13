ООН из-за долгов лишила права голоса несколько стран

Организация объединенных наций (ООН) лишила права голоса семь государств из-за неуплаченных взносов.

По информации France24, права голоса лишились Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея и Папуа-Новая Гвинея.

Как заявил генеральный секретарь Антониу Гутерриш в письме Генеральной Ассамблее, всего со своими выплатами опоздали 11 государств.

Он указал минимальную сумму, которую каждый должен заплатить, чтобы восстановить свой голос. Например, для Ирана это чуть более $18 млн, в то время как Судану необходимо выплатить почти $300 тысяч, а Венесуэле – около $40 млн.

Согласно уставу ООН право страны-члена на голос приостанавливается, если ее задолженность равна или превышает сумму взносов, которую она должна была уплатить за предыдущие два года.

В том случае, если непогашенный долг возник "из-за условий, не зависящих от члена", ассамблея может разрешить этой стране продолжить голосование.

По словам Гуттериша, в 2022 году это касается островов Комор, Сан-Томе и Принсипи и Сомали.

Ранее Гуттериш заявил, что нынешняя пандемия Covid-19 не будет последней для человечества и что нужно подготовиться к появлению новых.

Напомним, большую конференцию по глобальному ядерному договору ООН, запланированную на 4 января, снова перенесли из-за пандемии Covid-19.

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