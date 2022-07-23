Перша леді Литви Діана Науседа прибула до Києва 

У Києві в суботу, 23 липня, у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської відбудеться Другий Саміт перших леді та джентльменів. До української столиці вже прибула перша леді Литви Діана Науседа.

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Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа у своєму Twitter.

"Перша леді Литви, моя дружина Діана, прибула до Києва. Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо стояти з Україною, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - йдеться у повідомленні.

Захід проходитиме під назвою "Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що повоєнна відбудова України є дуже важливою темою, як і майбутнє України та світу в контексті цієї відбудови. Учасники зможуть взяти участь у саміті як онлайн, так і особисто відвідавши Україну.

До участі у події також запрошені знаменитості, провідні світові експерти та високопоставлені особи, а сама подія транслюватиметься у понад 20 країнах світу.

Нагадаємо, найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку у вигляді бронетранспортерів М113 та М577, а також боєприпасів, необхідних для підготовки резерву.