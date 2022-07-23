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Перша леді Литви Діана Науседа прибула до Києва
У Києві в суботу, 23 липня, у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської відбудеться Другий Саміт перших леді та джентльменів. До української столиці вже прибула перша леді Литви Діана Науседа.
Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа у своєму Twitter.
"Перша леді Литви, моя дружина Діана, прибула до Києва. Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо стояти з Україною, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - йдеться у повідомленні.
Захід проходитиме під назвою "Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що повоєнна відбудова України є дуже важливою темою, як і майбутнє України та світу в контексті цієї відбудови. Учасники зможуть взяти участь у саміті як онлайн, так і особисто відвідавши Україну.
До участі у події також запрошені знаменитості, провідні світові експерти та високопоставлені особи, а сама подія транслюватиметься у понад 20 країнах світу.
Нагадаємо, найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку у вигляді бронетранспортерів М113 та М577, а також боєприпасів, необхідних для підготовки резерву.