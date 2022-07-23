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Первая леди Литвы Диана Науседа прибыла в Киев
В Киеве в субботу, 23 июля, в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской состоится второй саммит первых леди и джентльменов. В украинскую столицу уже прибыла первая леди Литвы Диана Науседа.
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter.
"Первая леди Литвы, моя жена Диана, прибыла в Киев. Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали всех нас немного украинцами. Мы должны стоять с Украиной, поскольку здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас", - говорится в сообщении.
Мероприятие будет проходить под названием "Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что послевоенное восстановление Украины является очень важной темой, как и будущее Украины и мира в контексте этого восстановления. Участники смогут принять участие в саммите как онлайн, так и лично посетив Украину.
К участию в событии также приглашены знаменитости, ведущие мировые эксперты и высокопоставленные лица, а само событие будет транслироваться более чем в 20 странах мира.
Напомним, в ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку в виде бронетранспортеров М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва.