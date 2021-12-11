Польша опубликовала разговоры диспетчера и пилота самолета, в котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич

Прокуратура Польши продолжает расследовать принудительную посадку самолета Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Следствие обнародовало записи разговора диспетчера и пилота при посадке борта.

Аудиозапись разговора диспетчера аэропорта в Минске с пилотом самолета авиакомпании Ryanair опубликовал директор Департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарын.

Согласно версии польских спецслужб, в решающий момент диспетчер получил указания от сотрудника КГБ Белоруси.

На записи слышно, как диспетчер сообщает пилоту, что, по информации спецслужб, на борту самолета заложена бомба, взрыв которой может произойти при подлете к Вильнюсу, и предлагает приземлиться в Минске. Пилот уточняет, от кого поступила рекомендация о месте приземления и каков код сообщения — зеленый, желтый или красный.

В частности, после сообщения о том, что на борту бомба, диспетчер обратился к сотруднику КГБ переводя вопрос пилота:

"Он говорит: "Код диспетчера желтый или красный?"

И получает ответ сотрудника: "Ну, красный скажи. Красный".

Ранее о том, что из Беларуси в Польщу бежал бывший авиадиспетчер минского аэропорта, писала американская газета The New York Times

По данным издания, беглец рассказал польским правоохранителям известные ему детали принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего в мае из Афин в Вильнюс.

Директор по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский заявил, что эта информация - информационный вброс Польши, из-за нежелания предоставлять факты.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair сообщением Афины - Вильнюс. Причиной также стало сообщение о минировании борта, которое передали белорусские диспетчеры. В итоге одного из пассажиров рейса - основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - задержали в аэропорту.

За это страны Евросоюза и Украина ввели против Белоруссии санкции и запретили полеты авиакомпании "Белавиа", а также запретили использовать своим самолетам белорусское воздушное пространство, а белорусским самолетам - воздушнее пространство стран ЕС и Украины.