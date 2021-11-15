В МВД Украины хотят обнести проволокой границу с Беларусью: нужно минимум 200 млн грн

Украине понадобится почти 200 млн грн для обустройства только 270 км границы с Беларусью, где есть опасные участки для массового пересечения нелегалами.

Об этом рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

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По его словам, для закрытия таких опасных участков спиральной колючей проволокой понадобится 189 млн грн. Однако обустройство нельзя назвать надежным.

Шевченко отмечает, что для большей безопасности Украине необходимо полное инженерное обустройство указанных 270 км границы с Беларусью.

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"А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью — 7 млрд грн", — написал он.

Он также напомнил, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с 2020 года.

Согласно положениям документа, нелегальные мигранты, попавшие на территорию одной из стран, должны быть отправлены обратно.

"Это значит, что пока, по крайней мере, сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации, как в Польше. Но готовиться нужно все равно", — добавил Шевченко.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина рассматривает разные варианты развития событий на границе с Беларусью, в том числе введение ЧП в пяти областях.

Темь временем президент Беларуси Лукашенко пригрозил направить самолеты с мигрантами прямо в Германию.

При этом стоит отметить, что авиакомпании Беларуси не могут осуществлять полеты в Шенгенскую зону. Дело в том, что еще в мае этого года саммит Евросоюза решил рекомендовать странам Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

В свою очередь власти стран-членов ЕС прислушались к рекомендации и запретили национальным авиакомпаниям летать над Беларусью. Запреты ввели после принудительной посадки самолета, в котором находился Романа Протасевич — основатель крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta.

Журналиста задержали, но уже через месяц власти Беларуси заявили, что Протасевич решил сотрудничать со следствием. После этого журналист резко изменил свою риторику и раскаялся в своих прежних суждениях и политических взглядах.

Однако Лукашенко все равно намерен в условиях запрета на полеты вывезти всех мигрантов в Германию.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе произошел в начале ноября.

В Гродненской области группа из нескольких тысяч мигрантов двинулась в направлении границы. В свою очередь Польша стянула к границе силовиков для противостояния попыткам мигрантов прорваться на территорию страны. По состоянию на сегодня конфликт на границе не решается, а только обостряется.