Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ: підпише "історичну угоду" про гарантії безпеки

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю, 12 січня, здійснить робочий візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та оголосить про новий пакет військової допомоги.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Прем’єр-міністр відвідає Київ 12 січня, щоб надати новий великий пакет підтримки та підтвердити тісне партнерство Великої Британії та України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Сунак під час візиту планує оголосити про збільшення військового фінансування України в наступному році до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Близько 200 млн фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони. Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни.

Також прем’єр-міністр і президент Зеленський підпишуть історичну українсько-британську угоду про безпекову співпрацю.

Як пише Sky News, ця двостороння угода про співробітництво в галузі безпеки зобов'язує Велику Британію забезпечувати обмін розвідувальними даними, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво з Україною.

Поки не зрозуміло, чи йдеться про ті гарантії безпеки, декларацію про які було прийнято Україною та країнами Великої сімки минулого літа.

Якщо так, то Британія стане першою країною, яка підписала двосторонню угоду.

Крім того, прем'єр-міністр зустрінеться з рятівниками, які першими займаються ліквідацією наслідків російських бомбардувань. Він оголосить про виділення 18 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України.

Як повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, очікується, що Сунак виступить у Верховній Раді.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія оголосила про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України на 29 млн фунтів стерлінгів (близько 1,3 млрд гривень).