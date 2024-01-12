Премьер Британии Сунак сегодня посетит Киев: подпишет "историческое соглашение" о гарантиях безопасности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, совершит рабочий визит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит о новом пакете военной помощи.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Премьер-министр посетит Киев 12 января, чтобы предоставить новый крупный пакет поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сунак во время визита планирует объявить об увеличении военного финансирования Украины в следующем году до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем за предыдущие два года.

Около 200 млн фунтов стерлингов будут потрачены на беспилотники, в том числе разведывательные, ударные и морские дроны. Это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из любой страны.

Также премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое украинско-британское соглашение о сотрудничестве безопасности.

Как пишет Sky News, это двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности обязывает Великобританию обеспечивать обмен разведывательными данными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной.

Пока не ясно, идет ли речь о тех гарантиях безопасности, декларация о которых была принята Украиной и странами Большой семерки прошлым летом.

Если да, то Британия станет первой страной, подписавшей двустороннее соглашение.

Кроме того, премьер-министр встретится со спасателями, первыми занимающимися ликвидацией последствий российских бомбардировок. Он объявит о выделении 18 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь, помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, ожидается, что Сунак выступит в Верховной Раде.

Напомним, недавно Великобритания объявила о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины на 29 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд гривен).