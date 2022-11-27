РФ не має сил для оперативного прориву на Вугледарському напрямку, - розвідка Британії

У Донецькій області у районі Павлівки та Вугледара продовжуються інтенсивні бої. ЗСУ та армія країни-агресора РФ зосередили на цій ділянці фронту значні сили, але окупантам навряд чи вдасться досягти там оперативного прориву.

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Про це повідомили у розвідці Британії.

"Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, хоча частина території постійно переходила з рук в руки", - зазначають у відомстві.

Там підкреслюють, що армія РФ хоче захопити цю ділянку фронту, щоб продовжити наступ на північ Донеччини.

Втім, як наголошують у розвідці Британії, Москві навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо сил для оперативного прориву через значні втрати особового складу окупаційної армії.

"Росія вважає, що ця територія може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області", - зауважують у розвідці.

Раніше у розвідці Британії повідомили, що район міста Сватове на Луганщині є найвразливішим оперативним флангом російських сил, тому вони, ймовірно, розглядатимуть збереження контролю над містом як пріоритет.

Також розвідка Британії повідомляла, що російські окупаційні війська після відступу з правого берега Дніпра намагатимуться передислокувати частину сил для посилення наступальних операцій поблизу Бахмута.