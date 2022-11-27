У РФ нет сил для оперативного прорыва на Угледарском направлении, - разведка Британии

В Донецкой области в районе Павловки и Угледара продолжаются интенсивные бои. ВСУ и армия страны-агрессора РФ сосредоточили на этом участке фронта значительные силы, но оккупантам вряд ли удастся добиться там оперативного прорыва.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в разведке Британии.

"Район вокруг городов Павловка и Угледар в южно-центральной части Донецкой области был ареной интенсивных боевых действий в течение последних двух недель, хотя часть территории постоянно переходила из рук в руки", - отмечают в ведомстве.

Там подчеркивают, что армия РФ хочет захватить этот участок фронта, чтобы продолжить наступление на север Донбасса.

Впрочем, как отмечают в разведке Британии, Москве вряд ли удастся сконцентрировать достаточно сил для оперативного прорыва из-за значительных потерь личного состава оккупационной армии.

"Россия считает, что эта территория может стать стартовой точкой для предстоящего большого наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области", - отмечают в разведке.

Ранее в разведке Британии сообщили, что район города Сватово Луганской области является самым уязвимым оперативным флангом российских сил, поэтому они, вероятно, будут рассматривать сохранение контроля над городом как приоритет.

Также разведка Британии сообщала, что российские оккупационные войска после отступления с правого берега Днепра будут пытаться передислоцировать часть сил для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.