Розвідка Британії розповіла, скільки танків РФ здатна виробляти на місяць

Армія країни-агресора РФз початку війни та до 25 січня 2024 року втратила в Україні близько 2600 бойових танків та 4900 броньованих машин.

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Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що у 2023 році армія РФ втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж у 2022.

"Цілком ймовірно, що зниження темпів знищення бронетехніки відбулося через все більш позиційний характер конфлікту у 2023 році, а також через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції", - пояснюють у розвідці Британії.

Там нагадують, що з початку жовтня 2023 року окупанти перейшли у наступ на сході України.

За даними розвідки Британії, за цей період втрати російської бронетехніки значно збільшилися. Так, російські війська втратили до 365 танків і 700 бронемашин, але досягли лише незначного територіального просування.

"Але Росія, ймовірно, зможе виробляти не менше 100 танків на місяць і, отже, збереже здатність заповнювати бойові втрати і продовжувати цей рівень наступальної активності в найближчому майбутньому", - наголошують у розвідці Британії.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ збільшила активність своїх наступів на всіх напрямках фронту в Україні. Це призвело до збільшення втрат у техніці та живій силі.

Раніше розвідка Британії зазначала, що за останні дні кількість втрат російської військової техніки зросла на 88%, а кількість знищених танків РФ - на 95%.

Втрати ворога

Протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 26 атак ворога на Авдіївському напрямку та ліквідували 1070 окупантів, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно становлять: