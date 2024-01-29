- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Розвідка Британії розповіла, скільки танків РФ здатна виробляти на місяць
Армія країни-агресора РФз початку війни та до 25 січня 2024 року втратила в Україні близько 2600 бойових танків та 4900 броньованих машин.
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
Зазначається, що у 2023 році армія РФ втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж у 2022.
"Цілком ймовірно, що зниження темпів знищення бронетехніки відбулося через все більш позиційний характер конфлікту у 2023 році, а також через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції", - пояснюють у розвідці Британії.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Там нагадують, що з початку жовтня 2023 року окупанти перейшли у наступ на сході України.
За даними розвідки Британії, за цей період втрати російської бронетехніки значно збільшилися. Так, російські війська втратили до 365 танків і 700 бронемашин, але досягли лише незначного територіального просування.
"Але Росія, ймовірно, зможе виробляти не менше 100 танків на місяць і, отже, збереже здатність заповнювати бойові втрати і продовжувати цей рівень наступальної активності в найближчому майбутньому", - наголошують у розвідці Британії.
Зауважимо, армія країни-агресора РФ збільшила активність своїх наступів на всіх напрямках фронту в Україні. Це призвело до збільшення втрат у техніці та живій силі.
Раніше розвідка Британії зазначала, що за останні дні кількість втрат російської військової техніки зросла на 88%, а кількість знищених танків РФ - на 95%.
Втрати ворога
Протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 26 атак ворога на Авдіївському напрямку та ліквідували 1070 окупантів, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 383180 (+1070),
- танків ‒ 6290 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
- артилерійських систем – 9113 (+16) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1846 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).