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Разведка Британии рассказала, сколько танков РФ способна производить в месяц
Армия страны-агрессора РФ с начала войны и до 25 января 2024 года потеряла в Украине около 2600 боевых танков и 4900 бронированных машин.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что в 2023 году армия РФ потеряла примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.
"Вполне вероятно, что снижение темпов уничтожения бронетехники произошло из-за все более позиционного характера конфликта в 2023 году, а также из-за того, что Россия провела значительную часть года в оборонной позиции", - объясняют в разведке Британии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Там напоминают, что с начала октября 2023 оккупанты перешли в наступление на востоке Украины.
По данным разведки Великобритании, за этот период потери российской бронетехники значительно увеличились. Так, русские войска потеряли до 365 танков и 700 бронемашин, но достигли лишь незначительного территориального продвижения.
"Но Россия, вероятно, сможет производить не менее 100 танков в месяц и, следовательно, сохранит способность восполнять боевые потери и продолжать этот уровень наступательной активности в ближайшем будущем", - отмечают в разведке Британии.
Заметим, армия страны-агрессора РФ увеличила активность своих наступлений по всем направлениям фронта в Украине. Это привело к увеличению потерь в технике и живой силе.
Ранее разведка Британии отмечала, что за последние дни количество потерь российской военной техники выросло на 88%, а количество уничтоженных танков РФ – на 95%.
Потери врага
За прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. Силы обороны отразили 26 атак врага на Авдеевском направлении и ликвидировали 1070 кафиров, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 383180 (+1070),
- танков ‒ 6290 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11696 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 9113 (+16) ед,
- РСЗО – 972 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 660 (+0) ед,
- самолетов – 331 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7049 (+8),
- крылатые ракеты ‒ 1846 (+1),
- корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12149 (+46) ед,
- специальная техника – 1443 (+7).