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Разведка Британии рассказала, сколько танков РФ способна производить в месяц

Украинские защитники уничтожили российский танк Т-72. Фото: armyinform.com.ua
Украинские защитники уничтожили российский танк Т-72. Фото: armyinform.com.ua

Армия страны-агрессора РФ с начала войны и до 25 января 2024 года потеряла в Украине около 2600 боевых танков и 4900 бронированных машин.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в 2023 году армия РФ потеряла примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.

"Вполне вероятно, что снижение темпов уничтожения бронетехники произошло из-за все более позиционного характера конфликта в 2023 году, а также из-за того, что Россия провела значительную часть года в оборонной позиции", - объясняют в разведке Британии.

Там напоминают, что с начала октября 2023 оккупанты перешли в наступление на востоке Украины.

По данным разведки Великобритании, за этот период потери российской бронетехники значительно увеличились. Так, русские войска потеряли до 365 танков и 700 бронемашин, но достигли лишь незначительного территориального продвижения.

"Но Россия, вероятно, сможет производить не менее 100 танков в месяц и, следовательно, сохранит способность восполнять боевые потери и продолжать этот уровень наступательной активности в ближайшем будущем", - отмечают в разведке Британии.

Заметим, армия страны-агрессора РФ увеличила активность своих наступлений по всем направлениям фронта в Украине. Это привело к увеличению потерь в технике и живой силе.

Ранее разведка Британии отмечала, что за последние дни количество потерь российской военной техники выросло на 88%, а количество уничтоженных танков РФ – на 95%.

Потери врага

За прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. Силы обороны отразили 26 атак врага на Авдеевском направлении и ликвидировали 1070 кафиров, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 383180 (+1070),
  • танков ‒ 6290 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11696 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 9113 (+16) ед,
  • РСЗО – 972 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 660 (+0) ед,
  • самолетов – 331 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7049 (+8),
  • крылатые ракеты ‒ 1846 (+1),
  • корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12149 (+46) ед,
  • специальная техника – 1443 (+7).
Автор:
Светлана Манько