Скандал с Укрэксимбанком: подсудимые не считают видео "Схем" доказательством

На заседании в Голосеевском районном суде Киева обвиняемые по делу о нападении на съемочную группу "Схем" не признали свою вину. Об этом сообщает "Суспільне".

"Судья сегодня спрашивал, признает ли мой подзащитный обвинение. Он заявил, что не признает в том объеме, который сформулирован прокурором. Мой подзащитный продемонстрировал, что претензии правоохранительных органов не должны касаться деятельности банка", — заявил Юрий Иващенко, адвокат отстраненного от должности главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера.

По его мнению, обвинение не привело надлежащих доказательств виновности подзащитного, поэтому он готов высказывать позицию "по каждой бумажке, записи и т.д.".

"Во время допросов Мецгер ни разу не извинился перед журналистами, даже когда мы прямо спросили его об этом. Публичная позиция ничего общего не имеет с его реальной позицией относительно совершенных им действий в отношении журналистов", — заявил Анатолий Попов, адвокат потерпевших журналистов "Схем".

Он сказал, что Мецгер будет оспаривать восстановленное журналистами видео, которое в день происшествия удалили сотрудники банка.

"О позиции стороны защиты они будут пытаться рассказывать, что видео, которое прокуратура приобщила, не является надлежащим доказательством, поскольку это видео из интернета, это не оригинальное видео, а редактируемый сюжет", — сообщил Попов.

Следующее заседание суда состоится 24 декабря 2021 года.

Речь идет о видео, которое было записано 4 октября 2021 года, когда журналисты "Схем", пытаясь получить комментарий Мецгера по данной ситуации у него в кабинете, столкнулись с агрессивной реакцией руководителя банка и его подчиненных — главы службы безопасности и его пресс-службы. У оператора "Схем" силой отобрали камеру и удалили отснятый материал. Но журналисты впоследствии восстановили и опубликовали видео.

В Укрэксимбанке объясняли действия своего главы Евгения Мецгера и его подчиненных тем, что журналисты «Схем» пытались противоправно завладеть сведениями, которые являются банковской тайной. Причем никак не прокомментировали информацию об изъятии силой у оператора записи интервью и удалении этой информации с носителя. Затем Мецгер все-таки сложил полномочия.