Спецназ США ликвидировал лидера ИГИЛ в Сирии

Силы специальных операций США успешно провели контртеррористическую операцию в Сирии, убив лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом заявил президент США Джозеф Байден во время брифинга, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Вчера вечером по моему указанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию. Благодаря храбрости наших вооруженных сил мы вывели с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ”, — сказал Байден

Как сообщает CNN, в результате рейда на сирийский город Атме убито по меньшей мере 13 человек, в том числе шесть детей и четыре женщины. По данным американских СМИ, в этом районе живут джихадисты, связанные с "Аль-Каидой".

Место ликвидации лидера ИГИЛ в Сирии. Фото: CNN

В настоящее время Пентагон официально не раскрывал других подробностей ликвидации, кроме того, что операцию провели успешно.

"Дополнительная информация будет предоставляться по мере ее поступления", — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

При этом свидетели и спасатели сообщили CNN, что обстрелы и взрывы предшествовали десантированию американских войск, которые были нацелены на дом в районе сирийско-турецкой границы Атме, где и находился лидер ИГИЛ.

Это была самая серьезная спецоперация против исламских фундаменталистов с 2019 года, когда убили тогдашнего лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

После этого террористическую группировку возглавил Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Напомним, именно боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети на полицейском участке на юге Афганистана в октябре. Тогда погибли по меньшей мере 32 человека, около 45 людей получили ранения.