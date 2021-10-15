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В мире 20 минут назад

Очередной взрыв в Афганистане: десятки погибших и раненых

В крупнейшей мечети в провинции Кандагар подорвался террорист-смертник

Взрыв произошел в крупнейшей мечети Афганистана Взрыв произошел в крупнейшей мечети Афганистана
Взрыв произошел в крупнейшей мечети Афганистана

На юге Афганистана в провинции Кандагар произошел взрыв в мечети на полицейском участке. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что взрыв произошел в крупнейшей мечети, которая относится к шиитской общине. Точных данных о количестве жертв нет. По предварительной информации погибло 32 человека, около 45 людей получили ранения.

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По информации издания, в мечети подорвался террорист-смертник. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

При этом очевидцы сообщают, что они слышали три взрыва: один у главной двери мечети, второй в южной части, а третий уже непосредственно во время молитвы.

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На место происшествия прибыло спецподразделения Талибана, чтобы определить характер инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Это уже четвертое нападение на мечети в Афганистане с начала месяца. Ответственность за первые три на себя взяли боевики ИГИЛ.

Напомним, 8 октября произошел взрыв в мечети. Число жертв достигло 150 человек. Ответственность за теракт на себя взяли террористы ИГИЛ, нападение также было совершено смертником.

Напомним, после захвата провинции Панджшер в Афганистане, исламистское движение Талибан объявило о полном контроле над страной и создало временное правительство. 

Ранее Украина эвакуировала несколькими рейсами, в том числе тремя 28 августа, несколько сотен человек, однако главным образом это были бежавшие из страны афганцы. Тем не менее, совокупную статистику эвакуации власти не озвучивали.

Власти Украины располагают информацией о еще около 100 украинцах на территории захваченного талибами Афганистана.

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