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В мире 20 минут назад

Около ста человек стали жертвами страшного теракта в Афганистане

В мечети на севере Афганистана произошел взрыв, погибли около 100 человек

В мечети на севере Афганистана произошел взрыв В мечети на севере Афганистана произошел взрыв
В мечети на севере Афганистана произошел взрыв

В мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана в пятницу произошел мощный взрыв, в результате которого погибли порядка 100 человек.

Нападение было совершено около 13:30 по местному времени при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения, передает Aamaj News.

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Между тем, по информации телеканала Ariana News, который ссылается на очевидцев, в местные морги доставлено не менее 50 тел погибших.

Сообщение о взрыве подтвердил представитель захватившего власть в стране радикального движения Талибан, а также заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид. "В пятницу днем прогремел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов в провинции Кундуз, в результате чего есть погибшие и раненые. Специализированный отряд наших бойцов прибыл на место происшествия и начал расследование случившегося", — написал он на своей странице в Twitter.

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В свою очередь член комиссии Талибана по культуре Мохаммад Джалал сообщил в этой же социальной сети, что теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".

Как уточняется, это первый взрыв в указанном регионе после того, как он перешел 8 августа под контроль талибов.

Напомним, после захвата провинции Панджшер в Афганистане, исламистское движение Талибан объявило о полном контроле над страной и создало временное правительство. 

Ранее Украина эвакуировала несколькими рейсами, в том числе тремя 28 августа, несколько сотен человек, однако главным образом это были бежавшие из страны афганцы. Тем не менее, совокупную статистику эвакуации власти не озвучивали.

Власти Украины располагают информацией о еще около 100 украинцах на территории захваченного талибами Афганистана.

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