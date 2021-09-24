Эвакуация из Афганистана: еще около 100 украинцев хотят уехать из страны

Власти Украины располагают информацией о еще около 100 украинцах на территории захваченного талибами Афганистана.

Эти граждане выявили желание эвакуироваться в Украину, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, украинская сторона постоянно поддерживает связь с гражданами, которые хотят эвакуироваться.

"Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях", — заверил представитель МИД.

Также известно, что 23 сентября в Киев прилетел еще один эвакуационный рейс из Афганистана. На нем возвратили домой 30 украинцев и членов их семей.

Напомним, 13 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что Украине нужно вернуть из Афганистана еще 159 человек.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет работу по подготовке новых эвакуационных рейсов для возвращения своих граждан из Афганистана.

Напомним также, что после захвата Кабула исламистской группировкой Талибан и фактического прекращения существования Исламской Республики Афганистан Украина эвакуировала несколькими рейсами, в том числе тремя 28 августа, несколько сотен человек, однако главным образом это были бежавшие из страны афганцы. Тем не менее, совокупную статистику эвакуации власти не озвучивали.

Отметим при этом, что уже после заявлений о полном вывозе пожелавших вернуться украинцев, 31 августа интернет-издание "Заборона" опубликовало видео из Кабула с группой граждан Украины, призывающих все же их эвакуировать.

По состоянию еще на 25 августа, то есть до массовой эвакуации 28 августа, было известно лишь об около 90 украинских гражданах, остававшихся в Афганистане.