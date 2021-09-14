Украине нужно вернуть еще 159 человек из Афганистана, — секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов констатирует, что Украине нужно вернуть из Афганистана еще 159 человек. Об этом он сказал в интервью изданию "Радио Свобода".

"Мы обязательно заберем всех наших граждан из Афганистана. Как это будет, какие это будут рейсы, каким образом это будет происходить? На сегодня 159 граждан хотят покинуть эту страну. Мы сделаем так, что они должны быть дома", — сказал он.

При этом подробностей он не сообщил.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет работу по подготовке новых эвакуационных рейсов для возвращения своих граждан из Афганистана.

Напомним также, что после захвата Кабула исламистской группировкой Талибан и фактического прекращения существования Исламской Республики Афганистан Украина эвакуировала несколькими рейсами, в том числе тремя 28 августа, несколько сотен человек, однако главным образом это были бежавшие из страны афганцы. Тем не менее совокупную статистику эвакуации власти не озвучивали.

Отметим при этом, что уже после заявлений о полном вывозе пожелавших вернуться украинцев, 31 августа интернет-издание "Заборона" опубликовало видео из Кабула с группой граждан Украины, призывающих все же их эвакуировать.

По состоянию еще на 25 августа, то есть до массовой эвакуации 28 августа, было известно лишь об около 90 украинских гражданах, остававшихся в Афганистане.