Суд дал 12 лет тюрьмы одному из пособников убийцы Вороненкова, а второго оправдал

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы бывшего лидера ячейки "Правого сектора" в Павлограде Днепропетровской области Ярослава Тарасенко, обвинявшегося в пособничестве в убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.

В то же время, как передают "Ґрати", второго обвиняемого, ранее судимого за разбой харьковчанина Александра Лося, суд оправдал. Напомним, что сторона обвинения просила дать 12 лет обоим.

Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. Непосредственный исполнитель убийства Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и вскоре скончался в больнице.

Летом 2017 года были задержаны двое подозреваемых — Лось, по версии следствия, осуществлявший наблюдение за потерпевшим, а также Тарасенко — водитель автомобиля Daewoo Lanos, подвозившего киллера к месту преступления.

Расследование дела завершилось в мае 2018 года, о подозрении было объявлено организатору и пятерым соучастникам преступления. Летом 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева.

7 августа 2018 года суд решил, что дело будет рассматриваться в открытом режиме судом присяжных. 18 октября того же года началось рассмотрение обвинения Тарасенко и Лося в соучастии в убийстве Вороненкова по существу. Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных.