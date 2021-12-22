ТКГ договорилась о прекращении огня на Донбассе

В среду, 22 декабря, состоялось последнее в 2021 году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом ТКГ сообщила в своем Facebook.

"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, – сказал по итогам заседания исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин. – Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу".

Украинская делегация заявила о сдержанном оптимизме по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.

"Я был рад, что участники выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Это имеет огромное значение для людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения", - отметил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

Но при этом он высказал обеспокоенность положением, которое сложилось в последние недели.

"Ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения остается нестабильной, и в этом месяце СММ фиксирует в среднем в пять раз больше нарушений режима прекращения огня в день по сравнению с числами, зафиксированными в декабре 2020 года", — сказал представитель ОБСЕ.

За день до заседания ТКГ министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке некой провокации в Донецкой области Украины, для чего в подконтрольные украинской стороне города Авдеевка и Лиман (ранее Красный Лиман), по его словам, уже доставлены емкости с неустановленными химическими веществами. Он намекнул и на возможность "ответных действий" со стороны вооруженных формирований сепаратистов из-за якобы не прекращающихся обстрелов украинской армией жилых районов.

Тем временем НАТО привело в повышенную оперативную готовность свои 40-тысячные Силы быстрого реагирования. Они готовы развернуться в зоне кризиса в течение пяти дней в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной.

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