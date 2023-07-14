У ДПСУ повідомили, чи є зараз російські окупанти на території Білорусі

Росія провела ротацію своїх військ на території Білорусі. Наразі РФ вивела практично всіх російських військових, які проходили підготовку на білоруській території.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу.

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Наразі ворог не має угрупування, необхідне для повторного наступу.

"Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України", - зазначив він.

Демченко додав, що Росія продовжує використовувати Білорусь як майданчик для тренувань своїх військ.

"На щастя, кількість російських військових, які перебували у Білорусі, за останній час тільки зменшувалася. Ще донедавна ми фіксували цю кількість десь на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на цей момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", - заявив він.

Водночас прикордонники не виключають, що скоро на територію Білорусі знову перекинуть чергові російські підрозділи, але поки цього не фіксують.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 липня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якої заявив, що наразі загроза вторгнення з Білорусі відсутня.

Як повідомлялося раніше, північний кордон в Україні посилять особовим складом і бойовою технікою.