В Госпогранслужбе сообщили, есть ли сейчас российские оккупанты на территории Беларуси

Россия провела ротацию своих войск на территории Беларуси. Сейчас РФ вывела практически всех российских военных, проходивших подготовку на белорусской территории.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой. В настоящее время враг не имеет группировки, необходимой для повторного наступления.

"Несмотря на это, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины", - отметил он.

Демченко добавил, что Россия продолжает использовать Беларусь как площадку для тренировок своих войск.

"К счастью, количество находившихся в Беларуси российских военных за последнее время только уменьшалось. Еще недавно мы фиксировали это количество где-то на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", – заявил он.

В то же время, пограничники не исключают, что скоро на территорию Беларуси снова перебросят очередные российские подразделения, но пока этого не фиксируют.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 июля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, после которой заявил, что угроза вторжения из Беларуси отсутствует.

Как сообщалось ранее, северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой.

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