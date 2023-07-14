Зеленский провел Ставку и заявил об отсутствии угрозы вторжения из Беларуси

В пятницу, 14 июля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте, поставки оружия и угрозу вторжения из Беларуси.

Об этом сообщил глава государства в Telegram.

О ситуации на фронте, продвижении и обороне ВСУ докладывали командующие Валерий Залужный, Александр Сырский и Александр Тарнавский.

Также президент заслушал доклады министра обороны Алексея Резникова о новых оборонных пакетах и вице-премьера по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова об улучшении логистики поставок.

"Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка", - отметил он.

Кроме того, Зеленский заслушал доклады министра внутренних дел Игоря Клименко, главы ГПСУ Сергея Дейнеко и главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко о защите атомных станций, северной границы и результатах проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.

"С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует. Доклад начальника ГУР МО Буданова", - добавил глава государства.

Напомним, 9 июля в Луцке президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социально-экономической ситуации в регионе и обороне границы с Беларусью.

Как сообщалось ранее, северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой.