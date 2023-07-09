Защита границы с Беларусью: Зеленский провел совещание на Волыни

В Луцке президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социально-экономической ситуации в регионе и обороне границы с Беларусью.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Отмечается, что начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко проинформировал президента об обустройстве фортификационных и оборонных инженерных сооружений, а также о социально-экономической ситуации в области.

Также глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко доложил о мерах по усилению защиты украинско-белорусского участка государственной границы на территории Волынской области.

Кроме того, мэр Луцка Игорь Полищук проинформировал участников совещания по обеспечению жизнедеятельности города и об оборонных мероприятиях в условиях военного положения.

Президент поблагодарил всех в области, кто работает ради приближения победы Украины.

Также Зеленский опубликовал видео своего визита на Волынь.

"Луцк, Замок Любарта, продолжалось координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Волыни. Первое: граница, ситуация в приграничной Беларуси. Второе: усиление наших Сил обороны и безопасности и всего северного участка границы, в каждой области. Докладывали военные, правоохранители, местная власть. Третье: состояние укрытий. Четвертое: бюджетное обеспечение. Пятое: рабочие места", - отметил президент.

Как сообщалось ранее, северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой.

Напомним, в воскресенье, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла. Их визит заранее не анонсировали. Встреча проходит на фоне памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.