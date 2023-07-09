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Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку: деталі
У неділю, 9 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку.
Про це повідомляє Суспільне.
Відомо, що президенти завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла. Їхній візит заздалегідь не анонсували.
Зустріч відбувається на тлі вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На службу також прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав та глава Української греко-католицької церкви.
Пізніше Зеленський опублікував фото та відео зустрічі з Дудою, зазначивши, що памʼять єднає дві країни та робить їх сильнішими.
Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський узяв участь у молитовному заході "Боже, Україну бережи! 500 днів опору й звитяги" у Львові.
Біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові представники духовенства та керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну. Вони молилися за перемогу нашої держави та справедливий мир.