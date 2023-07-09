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Зеленский и Дуда встретились в Луцке: детали
В воскресенье, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке.
Об этом сообщает Суспільне.
Известно, что президенты посетили Кафедральный костёл святых Петра и Павла. Их визит заранее не анонсировали.
Встреча проходит на фоне чествования памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На службу также прибыли митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав и глава Украинской греко-католической церкви.
Позже Зеленский опубликовал фото и видео встречи с Дудой, отметив, что память объединяет две страны и делает их сильнее.
Напомним, 8 июля Владимир Зеленский принял участие в молитвенном мероприятии "Боже, Украину храни! 500 дней сопротивления и победы" во Львове.
У памятника Тарасу Шевченко во Львове представители духовенства и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину. Они молились о победе нашего государства и справедливом мире.