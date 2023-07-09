Зеленский и Дуда встретились в Луцке: детали

В воскресенье, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке.

Об этом сообщает Суспільне.

Известно, что президенты посетили Кафедральный костёл святых Петра и Павла. Их визит заранее не анонсировали.

Встреча проходит на фоне чествования памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

На службу также прибыли митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав и глава Украинской греко-католической церкви.

Позже Зеленский опубликовал фото и видео встречи с Дудой, отметив, что память объединяет две страны и делает их сильнее.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский принял участие в молитвенном мероприятии "Боже, Украину храни! 500 дней сопротивления и победы" во Львове.

У памятника Тарасу Шевченко во Львове представители духовенства и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину. Они молились о победе нашего государства и справедливом мире.