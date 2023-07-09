Захист кордону з Білоруссю: Зеленський провів нараду на Волині

У Луцьку президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації у регіоні та оборони кордону з Білоруссю.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Зазначається, що начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко поінформував президента про облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, а також про соціально-економічну ситуацію в області.

Також голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону на території Волинської області.

Крім того, мер Луцька Ігор Поліщук поінформував учасників наради про забезпечення життєдіяльності міста та про оборонні заходи в умовах воєнного стану.

Президент подякував усім в області, хто працює заради наближення перемоги України.

Також Володимир Зеленський опублікував відео свого візиту на Волинь.

"Луцьк, Замок Любарта, тривала координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі. Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє: стан укриттів. Четверте: бюджетне забезпечення. Пʼяте: робочі місця", - зазначив президент.

Як повідомлялося раніше, північний кордон в Україні посилять особовим складом і бойовою технікою

Зауважимо, у неділю, 9 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку. Вони завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла. Їхній візит заздалегідь не анонсували. Зустріч відбувається на тлі вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.