Зеленський провів Ставку і заявив про відсутність загрози вторгнення з Білорусі

У п'ятницю, 14 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорили ситуацію на фронті, постачання зброї та загрозу вторгнення з Білорусі.

Про це повідомив глава держави в Telegram.

Про ситуацію на фронті, просування та оборону ЗСУ доповідали командувачі Валерій Залужний, Олександр Сирський та Олександр Тарнавський.

Також президент заслухав доповіді міністра оборони Олексія Резнікова про нові оборонні пакети та віце-прем’єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова про покращення логістики постачання..

"Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка", - зазначив він.

Крім того, Зеленський заслухав доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, голови ДПСУ Сергія Дейнеки та головного інспектора Міноборони Ігоря Воронченка про захист атомних станцій, північного кордону та результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань.

"З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", - додав глава держави.

Нагадаємо, 9 липня у Луцьку президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації у регіоні та оборони кордону з Білоруссю.

Як повідомлялося раніше, північний кордон в Україні посилять особовим складом і бойовою технікою.