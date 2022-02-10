В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Днепра Филатова: ему грозит до 10 лет лишения свободы

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова. Причиной для этого стало размещение возле здания мэрии города оппозиционного бело-красно-белого флага РБ.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси. Следствие инкриминирует Филатову "разжигание национальной вражды".

"Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог", — считают в Генпрокуратуре РБ.

Прокуратура квалифицировала действия Филатова по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Эта статья предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело уже направили в следственный комитет Беларуси для организации предварительного расследования.

Что произошло между Беларусью и Филатовым

9 февраля мэр Днепра сообщил, что флаг белорусской общины напротив мэрии заменили на бело-красно-белый.

"Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа её национального движения со столетней историей", - объяснил тогда свое решение градоначальник.

Власти в Днепре заменили флаг Белоруссии возле мэрии на бело-красно-белый. Фото: Facebook Филатова

После этого посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с решительным протестом в связи с заменой ее флага около мэрии Днепра.

В посольстве заявили, что что такое решение властей Днепра якобы "нарушает нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире", дипломатической и протокольной практике.

В ответ Филатов объяснил, что украинцы живут в свободной стране и в праве выражать сове мнение и менять флаг на такой, какой посчитают нужным. На возбужденное против него уголовное дело мэр еще не ответил.

Напомним, схожий инцидент ранее произошел в мае 2021 года в Риге в ходе проведения Чемпионата мира по хоккею. На одной из центральных площадей латвийской столицы у гостиницы, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата и среди прочих проживала белорусская хоккейная команда, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис публично поменяли официальный красно-зеленый флаг Беларуси на бело-красно-белый. После этого Беларусь и Латвия взаимно выслали дипломатов.