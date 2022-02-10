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"Акт государственного вандализма": Беларусь разъярена заменой ее флага у мэрии Днепра на "символику карателей"
Посольство Беларуси в Украине 10 февраля направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с решительным протестом в связи с заменой ее флага около мэрии Днепра на "другую символику", под которой понимается используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг. Об этом говорится в сообщении дипучреждения.
Отмечается, что такой шаг последовал за отправкой послом Игорем Соколом письма с недовольством сменой флага мэру Днепра Борису Филатова, на которое тот, как утверждается, не отреагировал.
"Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств", - заявили в посольстве.
Также там указывают, что такое решение якобы властей Днепра "нарушает нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире", дипломатической и протокольной практике.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Белорусская сторона требует возвращения Государственного Флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем", - говорится в заявлении.
В своем письме Филатову от 9 февраля, которое также опубликовано на сайте посольства, Сокол отмечает, что "с глубоким разочарованием" воспринял информацию о замене флага на "символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".
"Решение городской власти Днепра о замене символики оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь, под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство", - заявил дипломат.
Посол также указал, что Днепр и область всегда играли заметную роль в углублении и расширении белорусско-украинского сотрудничества, в нем проживает значительная белорусская диаспорта, а товарооборот Беларуси с этим регионом в 2021 году составил 356 млн долларов.
Сокол предложил встретиться с Филатовым лично, "чтобы привести веские аргументы необходимости возвращения к конструктивному и взаимовыгодному выражению" и доведения до сведения мэра "объективной информации о процессах", происходящих сейчас в Беларуси.
В то же время сам Филатов в действительности на обращение к нему отреагировал, но посредством поста в Facebook. По словам градоначальника, в Украине ни президент не командует мэрами и муниципалитетами, ни мэры и муниципалитеты не командуют гражданами.
"У нас, в отличие от Беларуси, президент не назначает градоначальников. Более, того, мы нашему президенту не подчиняемся. Мы - отдельная ветвь власти. Мы - местное самоуправление... У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: "Боря, когда ты уже сдохнешь?", и ему за это ничего не будет. Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру", - намекнул Филатов.
В связи с этим он отметил, что инициаторы установки флагов стран нацменьшинств города у здания мэрии могут также и менять эти флаги по своему усмотрению.
"Когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещенным в Украине. Поэтому молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные. Это ее право. И "власти Днепра" тут молодежи не указ", - заявил Филатов.
Отметим, что речь идет о флаге, установленном на так называемой Аллее многонационального города у здания мэрии Днепра, открытой в июле 2019 года. Кроме белорусского, там стоят флаги Азербайджана, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Южной Кореи, Литвы, Германии, а также флаг крымских татар.
"После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который Александр Григорьевич [Лукашенко] наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый... Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа ее национального движения со столетней историей", - написал накануне Филатов, подчеркнув, что органы местного самоуправления не могут препятствовать гражданам в таких действиях.
В свою очередь Генеральная прокуратура Беларуси сообщает, что возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра. Ему инкриминирована часть 2 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание национальной вражды должностным лицом).
"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета. Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов", - говорится в сообщении.
В белорусской прокуратуре посчитали, что такие действия "явно вредят тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог".
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.
Отметим, что бело-красно-белый флаг был флагом провозглашенной в 1918 году кратковременной Белорусской народной республики, а после распада СССР стал государственным флагом независимой Республики Беларусь. Однако по результатам референдума, проведенного в 1995 году по инициативе Лукашенко, в стране была возвращена (с небольшими изменениями) советская символика.
В ходе кампании по выборам президента в 2020 году и последующих массовых протестов бело-красно-белый флаг стал особенно широко использоваться как символ оппозиции Лукашенко и альтернативный государственный символ. Фактические власти Беларуси ныне осуществляют преследование всех, кто как-либо демонстрирует такой флаг или даже подобное сочетание цветов.
напомним также, что инцидент, подобный нынешнему днепровскому, ранее также произошел 24 мая 2021 года в Риге в ходе проведения чемпионата мира по хоккею. На одной из центральных площадей латвийской столицы у гостиницы, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата и среди прочих проживала белорусская хоккейная команда, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис публично поменяли официальный красно-зеленый флаг Беларуси на бело-красно-белый. После этого Беларуси и Латвия взаимно выслали дипломатов.