"Акт государственного вандализма": Беларусь разъярена заменой ее флага у мэрии Днепра на "символику карателей"

Посольство Беларуси в Украине 10 февраля направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с решительным протестом в связи с заменой ее флага около мэрии Днепра на "другую символику", под которой понимается используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг. Об этом говорится в сообщении дипучреждения.

Отмечается, что такой шаг последовал за отправкой послом Игорем Соколом письма с недовольством сменой флага мэру Днепра Борису Филатова, на которое тот, как утверждается, не отреагировал.

"Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств", - заявили в посольстве.

Также там указывают, что такое решение якобы властей Днепра "нарушает нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире", дипломатической и протокольной практике.

"Белорусская сторона требует возвращения Государственного Флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем", - говорится в заявлении.

В своем письме Филатову от 9 февраля, которое также опубликовано на сайте посольства, Сокол отмечает, что "с глубоким разочарованием" воспринял информацию о замене флага на "символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".

"Решение городской власти Днепра о замене символики оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь, под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство", - заявил дипломат.

Посол также указал, что Днепр и область всегда играли заметную роль в углублении и расширении белорусско-украинского сотрудничества, в нем проживает значительная белорусская диаспорта, а товарооборот Беларуси с этим регионом в 2021 году составил 356 млн долларов.

Сокол предложил встретиться с Филатовым лично, "чтобы привести веские аргументы необходимости возвращения к конструктивному и взаимовыгодному выражению" и доведения до сведения мэра "объективной информации о процессах", происходящих сейчас в Беларуси.

В то же время сам Филатов в действительности на обращение к нему отреагировал, но посредством поста в Facebook. По словам градоначальника, в Украине ни президент не командует мэрами и муниципалитетами, ни мэры и муниципалитеты не командуют гражданами.

"У нас, в отличие от Беларуси, президент не назначает градоначальников. Более, того, мы нашему президенту не подчиняемся. Мы - отдельная ветвь власти. Мы - местное самоуправление... У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: "Боря, когда ты уже сдохнешь?", и ему за это ничего не будет. Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру", - намекнул Филатов.

В связи с этим он отметил, что инициаторы установки флагов стран нацменьшинств города у здания мэрии могут также и менять эти флаги по своему усмотрению.

"Когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещенным в Украине. Поэтому молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные. Это ее право. И "власти Днепра" тут молодежи не указ", - заявил Филатов.

Отметим, что речь идет о флаге, установленном на так называемой Аллее многонационального города у здания мэрии Днепра, открытой в июле 2019 года. Кроме белорусского, там стоят флаги Азербайджана, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Южной Кореи, Литвы, Германии, а также флаг крымских татар.

"После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который Александр Григорьевич [Лукашенко] наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый... Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа ее национального движения со столетней историей", - написал накануне Филатов, подчеркнув, что органы местного самоуправления не могут препятствовать гражданам в таких действиях.

В свою очередь Генеральная прокуратура Беларуси сообщает, что возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра. Ему инкриминирована часть 2 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание национальной вражды должностным лицом).

"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета. Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов", - говорится в сообщении.

В белорусской прокуратуре посчитали, что такие действия "явно вредят тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог".

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.

Отметим, что бело-красно-белый флаг был флагом провозглашенной в 1918 году кратковременной Белорусской народной республики, а после распада СССР стал государственным флагом независимой Республики Беларусь. Однако по результатам референдума, проведенного в 1995 году по инициативе Лукашенко, в стране была возвращена (с небольшими изменениями) советская символика.

В ходе кампании по выборам президента в 2020 году и последующих массовых протестов бело-красно-белый флаг стал особенно широко использоваться как символ оппозиции Лукашенко и альтернативный государственный символ. Фактические власти Беларуси ныне осуществляют преследование всех, кто как-либо демонстрирует такой флаг или даже подобное сочетание цветов.

напомним также, что инцидент, подобный нынешнему днепровскому, ранее также произошел 24 мая 2021 года в Риге в ходе проведения чемпионата мира по хоккею. На одной из центральных площадей латвийской столицы у гостиницы, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата и среди прочих проживала белорусская хоккейная команда, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис публично поменяли официальный красно-зеленый флаг Беларуси на бело-красно-белый. После этого Беларуси и Латвия взаимно выслали дипломатов.