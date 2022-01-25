Белорусские "киберпартизаны" взломали сеть БелЖД, заблокировав онлайн-продажу билетов

Белорусская группа анонимных хакеров, известная как "киберпартизаны", атаковала серверы и базы данных Белорусской железной дороги, в результате чего прекратила работу ее система онлайн-бронирования билетов.

"БелЖД по команде террориста Лукашенко в эти дни пропускает оккупационные войска на нашу землю. В рамках киберкампании "Пекло" мы зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД с целью замедлить и нарушить работу дороги. Бэкапы уничтожены", — сообщается в Telegram-канале хакеров.

Они подчеркивают, что кибератаке подверглись десятки баз данных, однако автоматика и системы безопасности осознанно не были затронуты ими во избежание аварийных ситуаций.

"У нас ключи шифрования, и мы готовы при определенных условиях вернуть системы БелЖД в штатный режим. Наши условия: освобождение 50 политзаключенных, наиболее нуждающихся в оказании медицинской помощи; остановка группировки войск РФ на территории РБ", — заявили "киберпартизаны".

В свою очередь на сайте БелЖД появилось сообщение о том, что "по техническим причинам временно недоступны сервисы оформления электронных проездных документов".

Для оформления проезда и возврата электронных билетов предприятие просит обращаться в билетные кассы, а при отсутствии такой возможности предъявлять претензии по адресу БелЖД (Минск, улица Ленина, 17) или по электронной почте ns@rw.by.

"В настоящее время проводятся работы по восстановлению работоспособности систем. Белорусская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства", — сказано также в сообщении.

"Киберпартизаны" известны рядом успешных кибератак на интернет-ресурсы белорусских государственных структур, в частности силовых, и публикацией служебной и секретной информации, компромата на силовиков и адресов их проживания. Группа начала деятельность в сентябре 2020 года в ответ на массовые преследования противников режима Александра Лукашенко.

В частности, в рамках заявленной хакерами операции "Пекло" 17 ноября 2021 года они взломали внутреннюю сеть Академии управления при президенте Беларуси и сайт учреждения.

29 ноября они атаковали компьютерную сеть предприятия "Беларуськалий" — одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, попавший ранее под международные санкции как основной источник налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко. Кроме того, 10 декабря группировка сообщила об атаке на компьютерную сеть Могилевского завода транспортного машиностроения.

Напомним, что в Беларуси в приграничных с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией районах вскоре должны начаться совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022".

При этом украинский министр иностранных дел еще в начале декабря заявлял, что Украина очень серьезно относится к возможности военного вторжения с территории Беларуси.