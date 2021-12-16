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В Ливии государственный переворот: боевики захватили дворец президента (ВИДЕО)
В среду, 15 декабря, в столице Ливии Триполи вооруженные люди захватили дворец президента, а также штаб-квартиру правительства и здание Министерства обороны. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Попытка государственного переворота произошла накануне первых в истории страны выборов президента, которые были запланированы на 24 декабря.
Боевики из бригады "Ас-Самуд" заявили, что выборов президента не будет, а также пообещали закрыть все государственные учреждения в столице. В нескольких районах Триполи отключена электроэнергия.
Вооруженные люди захватывают значимые объекты инфраструктуры. В крупных городах на западе страны в состояние боевой готовности приведены несколько военных подразделений.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным СМИ, такую напряженность вызвало решение Президентского совета об отставке Абделя Бассета Марвана, командующего военным округом Триполи.
В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Но значительную часть территории Ливии контролирует Хафтар, в прошлом соратник лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.
В 2020 году Кремль перебросил в Ливию 14 современных истребителей МиГ-29 и Су-24 для поддержки российских наемников, сражающихся за генерала Хафтара. В качестве доказательства американцы предоставили фотографии ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, где видны несколько самолетов МиГ-29. Они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию, утверждают военные США.
Напомним, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам — зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента страны, которые должны были состояться 24 декабря. Против его участия выступила Турция, которая имеет в стране большое количество войск и отказывается вывести их, несмотря на давление Европы.