Верховный суд России ликвидировал правозащитное общество "Мемориал", действовавшее более 30 лет

Верховный суд России 28 декабря решил ликвидировать международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и его подразделения за систематические нарушения закона об "иностранных агентах". Как говорится в сообщении самой организации, суд решил удовлетворить соответствующий иск Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокурор Алексей Жафяров в подтверждение соразмерности ликвидации говорил о том, что "Мемориал" создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне, что приходится наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников, и все это происходит потому, что "кто-то за это платит", и это подлинная причина, почему "Мемориал" так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иностранным агентом", — отмечается в нем.

В свою очередь представитель Министерства юстиции РФ отмечал, что необходимость маркировать свои материалы является следствием внесения организации в реестр "иностранных агентов", а само такое внесение еще в 2014 году Конституционный суд признал конституционным.

"Грубость и неоднократность нарушений законодательства убедительно доказаны. Кроме того, нарушения продолжались: ответчик указывает, что у него есть подразделения за рубежом, которые не внесены в реестр, и это может свидетельствовать об осуществлении деятельности организацией с нарушением закона. "Мемориал" намеренно не соблюдает требования законодательства и проверяет, до каких пределов может его нарушать. Никакая долгая история и общественная значимость организации не может это оправдать", — приводит "Мемориал" позицию Минюста РФ.

Кроме того, иск Генпрокуратуры поддерживала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). На заседании Верховного суда представитель этого ведомства лишь повторил, что "всей совокупностью доказательств подтверждается правомерность требований иска".

"Мемориал" был официально учрежден в 1992 году в Москве. Ему предшествовала одноименная московская общественная группа, возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал" (зарегистрировано в 1990-м).

Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. С 2018 года организацию возглавляет Ян Рачинский.

Согласно данным на сайте организации, она ведет свою деятельность не только на территории России, но и в Украине, Казахстане, Латвии и других странах.

Своими целями "Мемориал" называет участие в восстановлении исторической правды и увековечении памяти жертв политических репрессий тоталитарных режимов, в формировании общественного сознания на основе ценностей демократии и права, в преодолении тоталитарных стереотипов и утверждении прав личности в политической практике и общественной жизни, в содействие в построении гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму.