Зеленский пообещал доплаты пенсионерам 70-75 лет

Президент Владимир Зеленский обещает, что в 2022 году в Украине практика ежемесячных доплат к пенсиям, существующая для лиц старше 75 лет, будет применена и к лицам в возрасте от 70 до 75 лет. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

"Один из наших, из моих лично приоритетов — это забота о людях почтенного возраста. В частности, мы уже внедрили программу доплат к пенсиям людей, достигших 80 лет, 75 лет, а в следующем году мы расширим эту программу для людей, достигших 70 лет", — заявил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что считает корректной в отношении них формулировку именно "люди почтенного возраста", поскольку они достойны почтения за сделанное на благо Украины.

"Кто-то говорит, что правильно говорить "люди преклонного возраста". Нет, за все, что они сделали реально для нас, правильно говорить "люди почтенного возраста". Мне стыдно, что все эти годы мы делали для них слишком мало. Для кого-то это просто основной электорат. А для меня это люди, которые отдали жизнь на благо Украины", — отметил он.

Президент также заявил, что власти четко выполняют обязательство относительно ежегодной индексации размера пенсий: в частности, с марта текущего года были проиндексированы пенсии 7,9 млн украинцев.

"Впервые за много лет существенно увеличены пенсии для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Впервые за годы независимости мы согласовали параметры надежной обязательной накопительной, наконец-то, пенсионной системы, которая позволит откладывать деньги на достойную старость. В ближайшее время парламент, уверен, рассмотрит уже готовый соответствующий законопроект. Уважаемые депутаты, особенно депутаты почтенного возраста! На вас надежда", — заявил Зеленский.

Напомним, что ежемесячную доплату в размере 500 грн пенсионерам, которым больше 80 лет, в Украине ввели с мая 2020 года. С октября 2021 года правительство установило такую доплату в сумме 400 грн для пенсионеров 75-80 лет. При этом последние доплаты изначально хотели ввести с июля, но решили отложить из-за отсутствия денег в бюджете.

Законопроект же о накопительной пенсионной системе был внесен в Раду правительством Дениса Шмыгаля еще в ноябре 2020 года и получил №4408. Лишь спустя год, 16 ноября, его включили в повестку дня парламента.

При этом профильный комитет Рады по социальной политике и защите прав ветеранов в октябре рекомендовал в любом случае вернуть документ Кабмину на доработку, если депутаты его примут в первом чтении.