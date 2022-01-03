Минимальные цены на новостройки в Киеве выросли на 4%

Минимальные цены на первичном рынке недвижимости в Киеве в декабре 2021 года выросли на 4 %: с 22 000 до 22 900 гривен. При этом средние цены за квадратный метр выросли на 1 %.

Об этом свидетельствуют данные портала "ЛУН Город".

Средняя цена квадратного метра в новостройках в Киеве выросла за последний месяц с 34 700 грн до 35 000 грн. Отметим, в октябре и ноябре цены на квадратные метры в новостройках держались на уровне 33 000 за квадратный метр, после чего в декабре достигли 34 700.

Разброс цен на квадратные метры в столичных новостройках достигает 100% и выше, в зависимости от района.

Традиционно самыми дорогими являются новостройки на Печерске. Квадратный метр тут стоит в среднем 69 000 грн. В тройке дорогих районов также Подольский – 48 800 грн и Шевченковский – 44 500 грн за кв.

Самые бюджетные новостройки сегодня в Деснянском районе — квадратные метры тут стоят 23 900 грн, то есть в три раза дешевле, чем на Печерске. Дешевые квадратные метры также в Дарницком районе Киева (26 500 грн за метр квадратный).

В среднем ценовом сегменте недвижимость в Голосеевском, Оболонском и Святошинском районах Киева.

Средняя цена в новостройках эконом-класса составляет 23 000 гривен, комфорт – 27 000 гривен, а бизнес и премиум 52 900 и 78 600 гривен соответственно.

Что касается новостроек в пригороде Киева, то самые дорогие квадратные метры в Вишневом, Петропаловской Борщаговке и Вышгороде (24 500, 23 900 и 23 500 гивен за метр квадратный соответственно).

Дешевле всего обойдется недвижимость в левобережных пригородах столицы - Борисполе и Броварах (19 600 и 19 000 грн за квадратный метр).

Отметим, в 2021 рост цен на энергоносители спровоцировал рост цен на строительные материалы из-за чего выросла стоимость квадратных метров в новостороях.

Напомним, в Украине с 1 января 2022 года увеличится налог на недвижимость — рост вызван изменением минимальной зарплаты, которая 1 декабря 2021 года повысилась с 6 до 6,5 тысячи грн. С начала года ставка налогообложения одного квадратного метра жилой площади составит 97,5 грн.