НБУ продал в Одессе 16-этажную "башню Климова": почти на 150 млн грн дороже стартовой цены

Национальный банк Украины за 400 млн грн продал бизнес-центр "Шевченковский" в центре Одессы. Об этом сообщает "Финансовый клуб".

В здании, которое находится на проспекте Гагарина, 12а, ранее располагался главный офис обанкротившегося Имэксбанка. В Одессе здание нередко называли "башней Климова". Его общая площадь составляет 12 101,4 кв. м.

Стартовая цена этой недвижимости составляла 251,5 млн грн.

В аукционе, который проходил по английской модели, приняли участие четыре компании: ООО "ДСК Агродорстрой", ООО "Евростандарт", ООО "Винфорт", ООО "Белогви", ПАО "Банк Восток".

Сначала ПАО "Банка Восток" предложило 311 млн грн, но в следующих раундах оно повысило цену только до 365 млн грн, а победило ООО "Белогви", которое пообещало оплатить 400 млн грн.

Издание отмечает, что компания "Белогви" принадлежит Александру Бойко через кипрскую RCU Holdings Ltd.

Имэксбанк передал этот бизнес-центр в ипотеку НБУ в счет обеспечения исполнения своих обязательств по стабилизационным кредитам.

Нацбанк неоднократно пытался продать эту недвижимость с 2019 года. Тогда начальная цена лота составляла 221,39 млн грн, но не удавалось найти покупателей.

Напомним, Имэксбанк был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. По состоянию на начало 2017 года вкладчиками банка получены 4,16 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.

24 ноября 2020 года Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова 309 млн грн в пользу Национального банка Украины в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту.

В рамках реализации имущества обанкротившегося Имэксбанка одесского олигарха и политика Леонида Климова был продан также стадион "Черноморец". Он два года никак не мог найти своего покупателя. Каждый аукцион проходил по голландской системе с понижением цены. Продать стадион удалось только с 17-й попытки.